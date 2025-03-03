Трамп не обсуждал прекращение военной помощи Украине

Дональд Трамп. Фото: скриншот

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подчеркнул, что не обсуждал вариант остановки военной помощи Украине.

Об этом Дональд Трамп сказал в Белом доме в понедельник, 3 марта.

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Трамп сообщил, что вопрос прекращения военной помощи Украине пока не обсуждался.

Однако он отметил, что решение может измениться в любой момент, поскольку "происходит многое".

Напомним, Трамп уверен, что Россия желает заключить мирное соглашение. Он подчеркнул, что его цель — достижение справедливости.

Также Трамп заявил, что не уступал России и верит, что без его действий оккупанты бы захватили всю Украину.