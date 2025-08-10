Когда Украина освободила Бессаловку

ВСУ освободили населенный пункт в Сумской области
Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области. Село уже также полностью зачистили от захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Освобождение Бессаловки —детали операции
В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.
"Вооруженные силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства", — отметили в Генштабе.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ рассказал, как ВСУ узнали о наступлении россиян на Харьков.
Также россиянам удалось зайти в тыл ВСУ на Курщине. Противник воспользовался трубопроводом, который ранее должен был быть взят под контроль ВСУ, однако в условиях массированного наступления с нескольких направлений этот участок остался без должного внимания.
