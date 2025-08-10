Видео
Главная Новости дня ВСУ освободили населенный пункт в Сумской области

Дата публикации 10 августа 2025 11:39
Когда Украина освободила Бессаловку
Воины ВСУ. Фото: Reuters

Силы обороны Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области. Село уже также полностью зачистили от захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:
освобождение Бессаловки
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Освобождение Бессаловки —детали операции

В операции были задействованы подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона. Во время боевых действий украинские воины ликвидировали 18 российских захватчиков.

"Вооруженные силы Украины продолжают и в дальнейшем уничтожать врага и приближают справедливый мир для нашего государства", — отметили в Генштабе.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ рассказал, как ВСУ узнали о наступлении россиян на Харьков.

Также россиянам удалось зайти в тыл ВСУ на Курщине. Противник воспользовался трубопроводом, который ранее должен был быть взят под контроль ВСУ, однако в условиях массированного наступления с нескольких направлений этот участок остался без должного внимания.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
