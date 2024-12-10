Отключение света в Украине завтра 11 декабря – сколько очередей будет завтра

Снова без света — сколько очередей будет завтра
Отключение света в Украине 11 декабря будет происходить в несколько очередей. Электроэнергию будут выключать и бытовым потребителям, и бизнесу.
Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 10 декабря.
Отключение света в Украине 11 декабря
Бытовые потребители от света будут выключаться следующим образом:
- 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
- 08:00 – 20:00 – две очереди отключений
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать с 7.00 до 22.00.
В Укрэнерго отмечают, что причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.
"Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что объем ограничений в течение суток может измениться. Но просят украинцев не включать несколько мощных приборов одновременно, когда в домах появляется свет.
Где можно посмотреть график отключения света в вашем регионе?
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, ранее мы писали, что Украину могут поделить на три энергозона . Новая система отключения света может заработать уже в 2025 году.
Как известно, эксперты рассматривают несколько сценариев по ситуации с отключением света. Худший из них – это 8-10 часов без электроэнергии.
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