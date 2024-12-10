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Снова без света — сколько очередей будет завтра

10 декабря 2024 20:09
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Отключение света в Украине завтра 11 декабря – сколько очередей будет завтра
Работники ДТЭК на разрушенном энергообъекте. Фото: The Associated Press
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Отключение света в Украине 11 декабря будет происходить в несколько очередей. Электроэнергию будут выключать и бытовым потребителям, и бизнесу.

Об этом сообщает Укрэнерго во вторник, 10 декабря.

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Бытовые потребители от света будут выключаться следующим образом:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений
  • 08:00 – 20:00 – две очереди отключений
  • 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса ограничения будут действовать с 7.00 до 22.00.

В Укрэнерго отмечают, что причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

"Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что объем ограничений в течение суток может измениться. Но просят украинцев не включать несколько мощных приборов одновременно, когда в домах появляется свет.

Где можно посмотреть график отключения света в вашем регионе?

Напомним, ранее мы писали, что Украину могут поделить на три энергозона . Новая система отключения света может заработать уже в 2025 году.

Как известно, эксперты рассматривают несколько сценариев по ситуации с отключением света. Худший из них – это 8-10 часов без электроэнергии.

Украина Укрэнерго отключения света свет графики отключений света

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