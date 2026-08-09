Жорин назвал условие, при котором Россия будет вынуждена пойти на переговоры

Максим Жорин. Фото: УНИАН

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что Россию можно заставить сесть за стол переговоров только при условии комплексного давления. Речь идет об одновременном воздействии на военный потенциал, экономику и политическую ситуацию внутри страны.

Об этом Жорин рассказал в интервью журналистке Ясе Лепкой для Новини.LIVE.

При каких условиях РФ согласится на переговоры

По словам Жорина, перелом в войне возможен, если Россия утратит возможность продвигаться на фронте и при этом будет нестизначительные ежедневные потери.

Он отметил, что одного военного давления может быть недостаточно. По мнению военного, необходимо, чтобы параллельно усугублялись экономические и политические проблемы внутри России.

Жорин подчеркнул, что в такой ситуации Москва окажется в крайне сложном положении и будет вынуждена искать возможность для переговоров.

"Россия окажется в крайне сложном положении и будет вынуждена сесть за стол переговоров в том случае, если она не сможет захватить ни метра, ни одного куста, не сможет продвигаться вообще, но при этом будет нести существенные потери буквально каждый день", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам заместителя командира 3-го армейского корпуса, именно сочетание военного, экономического и дипломатического давления может создать условия, при которых Россия будет вынуждена пересмотреть свою позицию в отношении войны.

Новини.LIVE писали, что ранее Максим Жорин также делал заявления о необходимости изменений в подготовке военнослужащих и ведении войны. В частности, он подчеркивал важность адаптации обучения мобилизованных к реальным условиям боевых действий и пересмотра подходов, которые, по его мнению, уже не соответствуют современным вызовам.

Новини.LIVE сообщали, что Максим Жорин заявил, что в подразделение продолжают поступать добровольцы. По его словам, поток желающих сохраняется даже несмотря на проблемы с мобилизацией, а ключевым фактором он называет доверие военных к командирам.