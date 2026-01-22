СБУ разоблачила агента ФСБ, который корректировал удары по Славянску

Задержанный подозреваемый. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность еще одного агента российских спецслужб, который работал на ФСБ и помогал врагу планировать удары по Славянску в Донецкой области. Его задержали во время спецоперации в прифронтовом регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчина передавал координаты для обстрелов российским войскам

По материалам следствия, мужчина передавал российской стороне координаты расположения подразделений Сил обороны Украины, задействованных в боевых действиях на Лиманском и Краматорском направлениях. Полученные от него данные использовались для корректировки ракетно-бомбовых и дроновых атак по городу и его окрестностям.

Как выяснили правоохранители, подозреваемым оказался 68-летний житель региона. Он самостоятельно установил контакт с представителями ФСБ через специальный чат-бот российской спецслужбы, после чего получил задание по сбору разведывательной информации.

Для этого мужчина передвигался по Славянску и прилегающим территориям, пользуясь маршрутными автобусами, и фиксировал места пребывания украинских военных.

Сотрудники СБУ заблаговременно обнаружили деятельность агента, задокументировали все эпизоды его разведывательных действий и задержали по месту жительства. Параллельно были проведены мероприятия для минимизации рисков и обеспечения безопасности пунктов базирования Сил обороны в зоне активности вражеской агентуры.

Во время обыска в квартире задержанного правоохранители изъяли мобильный телефон, который содержал доказательства сотрудничества с российскими спецслужбами и передачи разведывательной информации врагу.

Следователи СБУ уже сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

