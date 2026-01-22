СБУ разоблачила агента ФСБ, который корректировал удары по Славянску

Житель Славянска помогал России бомбить свой город
Контрразведка Службы безопасности Украины пресекла деятельность еще одного агента российских спецслужб, который работал на ФСБ и помогал врагу планировать удары по Славянску в Донецкой области. Его задержали во время спецоперации в прифронтовом регионе.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Мужчина передавал координаты для обстрелов российским войскам
По материалам следствия, мужчина передавал российской стороне координаты расположения подразделений Сил обороны Украины, задействованных в боевых действиях на Лиманском и Краматорском направлениях. Полученные от него данные использовались для корректировки ракетно-бомбовых и дроновых атак по городу и его окрестностям.
Как выяснили правоохранители, подозреваемым оказался 68-летний житель региона. Он самостоятельно установил контакт с представителями ФСБ через специальный чат-бот российской спецслужбы, после чего получил задание по сбору разведывательной информации.
Для этого мужчина передвигался по Славянску и прилегающим территориям, пользуясь маршрутными автобусами, и фиксировал места пребывания украинских военных.
Сотрудники СБУ заблаговременно обнаружили деятельность агента, задокументировали все эпизоды его разведывательных действий и задержали по месту жительства. Параллельно были проведены мероприятия для минимизации рисков и обеспечения безопасности пунктов базирования Сил обороны в зоне активности вражеской агентуры.
Во время обыска в квартире задержанного правоохранители изъяли мобильный телефон, который содержал доказательства сотрудничества с российскими спецслужбами и передачи разведывательной информации врагу.
Следователи СБУ уже сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно СБУ разоблачила в Киеве высокопоставленного чиновника, который организовал схему уклонения от мобилизации за деньги.
Также в Украине судили курсанта, который наводил ракеты российских войск.
Читайте Новини.LIVE!