СБУ викрила агента ФСБ, який коригував удари по Слов’янську

Мешканець Слов'янська допомагав Росії бомбити своє місто
Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність ще одного агента російських спецслужб, який працював на ФСБ та допомагав ворогу планувати удари по Слов'янську на Донеччині. Його затримали під час спецоперації в прифронтовому регіоні.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Чоловік передавав координати для обстрілів російським військам
За матеріалами слідства, чоловік передавав російській стороні координати розташування підрозділів Сил оборони України, задіяних у бойових діях на Лиманському та Краматорському напрямках. Отримані від нього дані використовувалися для коригування ракетно-бомбових і дронових атак по місту та його околицях.
Як з'ясували правоохоронці, підозрюваним виявився 68-річний мешканець регіону. Він самостійно встановив контакт із представниками ФСБ через спеціальний чат-бот російської спецслужби, після чого отримав завдання зі збору розвідувальної інформації.
Для цього чоловік пересувався Слов'янськом і прилеглими територіями, користуючись маршрутними автобусами, та фіксував місця перебування українських військових.
Співробітники СБУ завчасно виявили діяльність агента, задокументували всі епізоди його розвідувальних дій і затримали за місцем проживання. Паралельно були проведені заходи для мінімізації ризиків та убезпечення пунктів базування Сил оборони в зоні активності ворожої агентури.
Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон, який містив докази співпраці з російськими спецслужбами та передачі розвідувальної інформації ворогу.
Слідчі СБУ вже повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
