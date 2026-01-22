СБУ викрила агента ФСБ, який коригував удари по Слов’янську

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність ще одного агента російських спецслужб, який працював на ФСБ та допомагав ворогу планувати удари по Слов'янську на Донеччині. Його затримали під час спецоперації в прифронтовому регіоні.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Чоловік передавав координати для обстрілів російським військам

За матеріалами слідства, чоловік передавав російській стороні координати розташування підрозділів Сил оборони України, задіяних у бойових діях на Лиманському та Краматорському напрямках. Отримані від нього дані використовувалися для коригування ракетно-бомбових і дронових атак по місту та його околицях.

Як з'ясували правоохоронці, підозрюваним виявився 68-річний мешканець регіону. Він самостійно встановив контакт із представниками ФСБ через спеціальний чат-бот російської спецслужби, після чого отримав завдання зі збору розвідувальної інформації.

Для цього чоловік пересувався Слов'янськом і прилеглими територіями, користуючись маршрутними автобусами, та фіксував місця перебування українських військових.

Співробітники СБУ завчасно виявили діяльність агента, задокументували всі епізоди його розвідувальних дій і затримали за місцем проживання. Паралельно були проведені заходи для мінімізації ризиків та убезпечення пунктів базування Сил оборони в зоні активності ворожої агентури.

Під час обшуку в помешканні затриманого правоохоронці вилучили мобільний телефон, який містив докази співпраці з російськими спецслужбами та передачі розвідувальної інформації ворогу.

Слідчі СБУ вже повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

