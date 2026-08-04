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Главная Новости дня Жара до +40 °C: прогноз погоды в Украине от синоптика Диденко

Жара до +40 °C: прогноз погоды в Украине от синоптика Диденко

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 12:50
Жара до +40 °C: прогноз погоды в Украине от синоптика Диденко
Жаркая погода. Фото: Новини.Live

В Украине в ближайшие дни сохранится сильная жара — температура воздуха местами достигнет +40 °C. В то же время уже в конце недели синоптики прогнозируют смену погоды и приход более прохладной воздушной массы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, передает Новини.Live.

Какая будет погода 5 августа

По прогнозу Диденко, в среду, 5 августа, в большинстве областей Украины ожидается сухая и жаркая погода без осадков.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко

Максимальная температура воздуха составит +32...+39 °C, а местами столбики термометров могут подняться до +40 °C. По словам синоптика, в ближайшие дни Украина останется одной из самых жарких стран Европы.

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В Киеве 5 августа также будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +35 °C.

Когда в Украине станет прохладнее

По словам Диденко, жара начнёт отступать уже 7 августа в западных областях. А 8–9 августа более прохладная воздушная масса охватит большую часть территории Украины.

Вместе со снижением температуры ожидаются дожди и грозы, которые принесут более комфортную погоду после нескольких дней аномальной жары.

Новини.LIVE сообщали, что последний месяц лета в Украине ожидается аномально тёплым и засушливым. Из-за притока горячего воздуха из южных регионов температура в августе может быть на 1–3 °С выше нормы, а в отдельные дни на юге и востоке столбики термометров могут подняться до +41 °С. В то же время местами возможны резкие погодные изменения в виде сильных гроз и ливней.

Новини.LIVE писали, что магнитные бури возникают после солнечных вспышек и корональных выбросов массы, если они направлены в сторону Земли. Именно поэтому людям, чувствительным к погодным условиям, рекомендуют следить за обновленными прогнозами космической погоды.

Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова
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