Жара до +39 °С: прогноз погоды в Украине на сегодня

Люди на пляже. Фото иллюстративное: УНІАН

Альбина Заречная Редактор

Синоптики дали прогноз погоды на четверг, 6 августа. Будет сухо и жарко. Днем столбики термометров местами поднимутся до +38 °С.

Об этом в среду, 5 августа, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 6 августа

Ночью похолодает до +20...+25 °С, а днем жара достигнет +35...+38 °С. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3−8 м/с.

В Киеве и Киевской области без осадков и жарко. Скорость ветра переменных направлений составит 3−8 м/с. Ночная температура в столице — +23...+25 °С, а в области — +20...+25 °С. Днем в Киеве ожидается жара до +35...+37 °С, а в Киевской области — до +35...+38 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 6-е число станет последним днем сильной жары в Украине. В конце дня пройдут локальные дожди на западе, севере и в Винницкой области.

В Киеве будет жара до +37...+39 °С. Вечером возможен дождь.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталку Диденко сообщал, что первая неделя августа будет жаркой. Осадков не предвидится. Температура начнет снижаться только 7 августа.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Птуху писали, что на смену жаре в Украине придут грозы, шквалы и град. Непогода в большинстве регионов ожидается 7 августа. После нее температура снизится до +25...+30 °С.