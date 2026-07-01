Земля в возбужденном состоянии: прогноз магнитных бурь на сегодня

Головная боль. Фото: pexels, коллаж: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

В среду, 1 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. При этом существенных магнитных бурь не ожидается, но минимальное влияние на самочувствие метеозависимых людей все же имеется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 1 июля

Отмечается, что за последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошло 12 вспышек класса С, но они существенно не влияют на Землю, а также две вспышки класса М, самой сильной из которых стала вспышка М1,4.

Как известно, солнечные вспышки M-класса относятся к средним по величине вспышкам. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Головные боли у девушки. Фото: Magnific

Солнечная активность на 1 июля

Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 20%

Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 67.

Влияние магнитных бурь на самочувствие

В периоды магнитных бурь некоторые люди жалуются на:

головную боль;

усталость и сонливость;

перепады артериального давления;

раздражительность;

нарушения сна.

В дни повышенной солнечной активности нужно больше отдыхать, отказаться от вредных привычек, проводить время на свежем воздухе и спать не менее 7-8 часов.

Ранее Новини.LIVE писали, что в июле ожидаются две мощные магнитные бури. Они могут негативно повлиять на самочувствие людей и работу техники.

Также синоптики сообщали, что со 2 июля в Украине ожидается ослабление жары. Кроме того, из-за приближения атмосферного фронта возможны сильные ливни, шквалы и грозы.