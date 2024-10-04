Визит Зеленского в Сумскую область — какие темы обсуждал президент с представителями громад

Владимир Зеленский и Владимир Артюх. Фото: ОП

Усиление ПВО, восстановление энергетических объектов и предприятий обсудил Президент Украины Владимир Зеленский с представителями громад Сумщины. Также обсуждали влияние операции на Курщине на ситуацию в Сумской области.

Об этом сообщил Офис Президента Украины в пятницу, 4 октября.

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﻿В Сумах Владимир Зеленский встретился с представителями органов местного самоуправления области.

"Хочу поблагодарить вас за Сумщину, за то, что мы сохранили важнейший регион нашего государства. Сейчас надо все это отстоять. Область пограничная, продолжается задача тяжелых ежедневных ударов по Сумщине. Важен каждый руководитель громады, люди важны. Спасибо вам за защиту людей", — сказал президент.

Владимир Зеленский посетил Сумскую область. Фото: ОП

По словам Владимира Зеленского, благодаря операции в Курской области удалось избежать оккупации приграничных громад Сумщины.

Глава государства отметил необходимость усиливать противовоздушную оборону региона и добавил, что соответствующая работа с партнерами уже продолжается. Также обсуждали:

восстановление разрушенных предприятий,

компенсации аграриям, которые потеряли угодья из-за строительства фортификационных сооружений,

восстановление трансформаторных подстанций,

работу мобильной связи в условиях отключения света,

усиление защиты объектов энергогенерации и поддержку общин Сумщины со стороны других регионов Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября совершил рабочую поездку в Сумскую область. Он встретился с военными, участвующими в операции в Курской области.

Ранее Новини.LIVE писали, что накануне Зеленский встретился с новым главой НАТО Рютте. Они обсудили, в частности, оборонную поддержку Украины.