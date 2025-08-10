Зеленский поговорил с Кристерссоном

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Стороны обсудили ситуацию на поле боя и дипломатические вопросы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

О чем говорили Зеленский с Кристерссоном

"Поблагодарил за очень ощутимую оборонную поддержку. Швеция в этом году направила 4 млрд долларов на помощь нашей защите", — отметил Зеленский.

Глава украинского государства отметил, что Швеция, как и все страны Северной Европы, четко поддерживает необходимость скорейшего, честного и надежного окончания войны и действенного давления на Россию.

"Именно Россия должна сделать шаги для окончания войны, которую она сама же и начала. Будем и в дальнейшем координироваться со Швецией и другими партнерами для укрепления наших позиций. Обсудили возможные форматы встреч и договорились с Ульфом осуществить соответствующие визиты в ближайшее время", — добавил он.

Кроме того, политики обсудили сотрудничество в развитии украинской военной авиации.

