Зеленский: Заставить Путина пойти на мир может только остров Москва, а не Крым

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заставить диктатора РФ Владимира Путина прекратить войну может только "остров Москва", а не Крым. При этом он пояснил, что главе Кремля нужно продать россиянам победу, но ее не будет.

Об этом Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Что сказал Зеленский о Путине

Украинский лидер подчеркнул, что заставить Путина пойти на мир может только Москва, а не Крым. В то же время он отметил, что заявления российского диктатора о якобы особом отношении к Крыму не соответствуют действительности.

"Москва может его только заставить. Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что он ему нужен — это ложь. Как и восток нашего государства, он знает его только по докладам своих офицеров", — сказал президент.

Зеленский также добавил, что Путин стремится продемонстрировать победу, чтобы укрепить поддержку внутри России. Однако из-за отсутствия реальных успехов диктатор РФ прибегает к запугиванию Украины массированными ударами и агрессивной риторикой.

"Ему нужно преподнести своему обществу великую победу. Победы нет. Победы не будет", — резюмировал глава государства.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 2 июля нанесли очередной комбинированный удар по Киеву, в результате которого были уничтожены и повреждены дома, произошли пожары и многочисленные жертвы.

После этого Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на удары РФ для достижения справедливого мира.

Также президент сообщил, что во время атаки противник применил более 500 беспилотников и 70 ракет. В связи с этим Зеленский обратился к партнерам с призывом срочно усилить ПВО Украины и предоставить соответствующую защиту.