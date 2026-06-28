Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о создании Национального пантеона Героев

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Зеленский внес в Раду законопроект «Об Украинском национальном пантеоне»

Президент отметил, что имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись за Украину и вдохновляли Украину, будут должным образом и с уважением вписаны в украинскую историю.

Зеленский назвал 2026 год особенным для государства.

Украина отмечает годовщины принятия Конституции, создания ВСУ, возрождения государственных символов и гривны. А венцом всего этого станет 24 августа 2026 года — День Независимости Украины, 35-летие восстановления нашей независимости.

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