Зеленский заявил, что Украина передала Трампу список вооружений на 90 млрд долларов

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина передала лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу список вооружений. Речь идет о сумме в размере 90 миллиардов долларов.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по результатам своего визита в США в субботу, 27 сентября.

Список вооружений на сумму 90 миллиардов долларов

"Украина передала Трампу список вооружений на сумму 90 миллиардов долларов", — рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас страна отвечает на все российские атаки своим оружием. Он говорит, что военные использовали бы другое, однако его нет.

"Что касается того, чего хочет Украина от США, все это есть, мы его передали президенту США. Все это предусмотрено в нашем большом соглашении на 90 миллиардов, но мы готовы и к отдельным договорам об отдельных видах оружия, в том числе дальнобойные", — отметил президент Украины.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал детали встречи Зеленского и Трампа в США. В частности, стороны обсудили вопрос снятия ограничений на поставки вооружения.

Ранее СМИ сообщали, что лидер США может предоставить украинским военным ракеты Tomahawk.