Зеленский заявил, что россияне стремятся к уничтожению США

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идеология противостояния с США была частью советской политики. Сейчас она сохраняется и в современной России.

Об этом он сказал в интервью американскому журналисту и основателю медиаплатформы Daily Wire Бену Шапиро.

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"Мы родились в Советском Союзе. Мы все это проходили в школах. Это политика Советского Союза", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что враждебность к Соединенным Штатам закладывалась в сознание людей еще с детства.

По словам президента, сегодняшняя война России против Украины имеет значение далеко за пределами региона.

"Мы боремся за ваши права так же, как и за свои собственные", — обратился он к американцам, акцентируя, что украинское сопротивление — это также защита западных ценностей и демократии.

Зеленский не впервые подчеркивает глобальное значение войны в Украине и необходимость единства демократических стран перед лицом агрессии со стороны России.

Напомним, что во время этого же интервью Владимир Зеленский назвал сумму, что с начала полномасштабного вторжения России Украина получила от США оружия и другой помощи на 105 млрд долларов.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина хочет с Россией мира, но через силу. По его словам, это было бы полезным для Москвы.