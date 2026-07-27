Зеленский заявил об ударах по объектам РФ в трех регионах

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах ударов на большие расстояния по территории России. По его словам, украинские войска поразили ряд важных объектов, связанных с экономическими и топливными ресурсами РФ.

Об этом глава государства заявил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

Украина нанесла удары по объектам в Ростовской области, Ярославле и Удмуртии

По словам Зеленского, этой ночью украинские средства дальнего удара поразили экспортный терминал в Ростовском регионе. Он отметил, что объект расположен примерно в 250 километрах от линии фронта.

Также президент сообщил о нанесении ударов с большого расстояния по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике. Расстояние до этих целей, по его словам, составляет около 1300 километров от государственной границы Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает выполнять план дальнобойных ударов, целью которого является ограничение возможностей России финансировать войну.

«Выполняется план дальнобойных ударов, и мы снижаем возможности России финансировать войну», — заявил президент.

Глава государства поблагодарил военных Сил обороны Украины за работу и отметил, что украинские удары нацелены на объекты, которые ранее считались недосягаемыми.

«Нашими ответными ударами мы возвращаем войну в Россию, чтобы в конечном итоге у достойного мира появился шанс», — добавил Зеленский. Новость дополняется...