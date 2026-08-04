Зеленский ввел санкции против компаний, работающих на российский ВПК

Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении новых санкций против компаний и лиц, обеспечивающих работу российского военно-промышленного комплекса. Ограничения введены в отношении 23 предприятий и 20 связанных с ними физических лиц.

Об этом сообщает ОП, передает Новини.LIVE.

Зеленский подписал указ о новых санкциях

Компании занимаются производством и поставкой оборудования, комплектующих и технологий для российского ВПК и силовых структур, обходя международные санкции. В санкционный список, в частности, вошла компания "Кидма Тек", которая производит оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, а также ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты.

Также под ограничения попал завод имени Морозова, входящий в структуру подсанкционного "Ростеха". Предприятие специализируется на производстве взрывчатых веществ, ракетного топлива и материалов для ракетных комплексов. В частности, оно поставляет твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет "Искандер-М". Кроме того, санкции введены в отношении компании "Спецелектронкомплект", участвующей в производстве управляемых авиационных ракет, а также предприятия "Аурум", снабжающего российские войска системами радиоэлектронной борьбы и беспилотниками.

В перечень также вошли российские IT-компании, разрабатывающие цифровые решения и программное обеспечение в сфере информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

"Мы продолжаем системную работу по введению санкций против производителей вооружений, в частности баллистического оружия, и других компаний, обеспечивающих деятельность российского военно-промышленного комплекса. Каждое предприятие, которое лишится доступа к компонентам, технологиям или финансированию, будет производить меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединится к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине", — подчеркнул советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 августа Владимир Зеленский заявил, что ключевым критерием оценки работы украинских послов должен стать конкретный результат — привлечение дополнительного оружия, финансовой помощи и решений, усиливающих международное давление на Россию. Также глава государства подчеркнул необходимость введения более жестких санкций против российских производителей баллистических ракет.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон работают над новыми решениями по применению ракетных систем и углублению сотрудничества между оборонными компаниями. По его словам, необходимые документы уже готовятся, а координировать это направление будет заместитель главы Офиса Президента, генерал Павел Палиса.