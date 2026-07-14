Зеленский: украинские военнослужащие приняли участие в военном параде во Франции
Украинские военнослужащие приняли участие в военном параде во Франции, приуроченном к Дню взятия Бастилии. Пилоты пролетели на истребителях Mirage.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Военный парад во Франции 14 июля
Зеленский рассказал, что в этом году по Елисейским полям торжественно прошли украинские воины, а украинские пилоты в составе франко-украинских экипажей выполнили пролет на истребителях Mirage.
По словам президента, для Украины большая честь участвовать в таком мероприятии. Он также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за приглашение украинских защитников к участию в параде.
"То, что Эммануэль пригласил наших защитников, — это знак уважения и признания силы Украины, нашего народа и наших Вооруженных Сил", — отметил глава государства.
Владимир Зеленский выразил благодарность украинским военным, Франции и всем международным партнерам, которые продолжают поддерживать Украину.
Как писали Новини.LIVE, Зеленский прокомментировал участие украинцев в военном параде во Франции. По самой известной аллее мира среди 500 солдат добровольческой коалиции пройдут 25 украинских бойцов.
Также президент сообщил, что Франция предоставит Украине дополнительные системы противовоздушной обороны вместе с ракетами к ним. Кроме того, Париж готов предоставить лицензии на производство ракет Aster и SCALP.
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