Вечірнє звернення Зеленського 3 червня — президент відреагував на масовані обстріли України

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Росіяни вдарили по Сумах реактивною артилерією. Протягом дня майже на всій території Україні були повітряні тривоги, були удари.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Звернення Зеленського

За словами Зеленського, зараз на Сумщині лікарі надають усю необхідну допомогу людям, які були поранені російським ударом.

"Реактивна артилерія проти звичайного міста – просто по вулиці росіяни вдарили, по звичайних житлових будинках. Покидьки. На жаль, чотири людини були вбиті саме цим ударом. Мої співчуття рідним. Майже 30 людей поранені, і серед них троє дітей", — сказав Президент.

Глава держави додав, що протягом дня майже по всій території України були повітряні тривоги та російські удари.

"Фактично не було днів без убивств увесь цей час, поки Сполучені Штати Америки, Європа, інші світові суб’єкти вимагають від Росії припинити вогонь і домовлятись, щоб закінчити війну. Чітка налаштованість Росії на війну – і вони цю свою налаштованість доводять і ударами, і своїми заявами – усе це аргументи, щоб були нові санкції проти Росії, жорсткі санкції", — зазначив український лідер.

Зеленський також подякував американцям, європейцям і всім, хто підтримує тиск на РФ, наголосивши, що російський диктатор Володимир Путін не змінить поведінку без страху перед наслідками, а Росія має відчути справжню ціну цієї війни.