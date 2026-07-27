Зеленский станет первым иностранным гостем нового премьера Британии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Сегодня в понедельник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Британию, где встретится с новым премьер-министром этой страны Энди Бернхэмом. Украинский лидер станет первым иностранным гостем, которого примет новый глава британского правительства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что известно предстоящей встрече Зеленского и премьера Британии

Согласно заявлению пресс-службы Бернхэма, два лидера встретятся на военно-морской базе, где узнают о том, как возглавляемые Британией программы подготовки помогают укрепить ВСУ и добиться результатов на поле боя.

"Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся долгосрочного и справедливого мира для Украины", — сказано в заявлении пресс-службы.

Известно, что в ходе визита Зеленский и Бернэм встретятся с более чем 200 украинскими военными и моряками, которые провели последние три недели в Британии принимая участия в учениях Sea Breeze.

Отметим, что Sea Breeze — это учения по обеспечению морской безопасности и противоминной борьбе, которые призваны подготовить участников к будущим миссиям в Черном море.

Также стоит добавить, что по данным The Telegraph, Бернхэм подпишет с Зеленским соглашение, которое позволит Украине наладить массовое производство разработанных в Британии средств РЭБ Stone Cloak.

Эти устройства устанавливаются на ударные дроны для подавления российских систем ПВО, что затрудняет обнаружение беспилотников. Британия в свою очередь передаст права на интеллектуальную собственность, продолжая при этом поддержку Украины.

Помимо этого, страны будут использовать данные, полученные в ходе войны, чтобы совершенствовать будущие вооружения.

Как сообщали Новини.LIVE, 20 июля Кир Стармер официально покинул должность премьер-министра Британии. Он подбил итоги своего правления и сказал, что уходит "с улыбкой".

Также мы писали, что новым министром обороны Британии стал Уэс Стритинг. В первом своем заявлении он сказал, что Лондон продолжит поддержку Украины.