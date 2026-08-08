Зеленский: США предоставят Украине гарантии безопасности после войны

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

По окончании войны Украина получит мощные гарантии безопасности от США на случай повторной российской агрессии. В то же время Россия, по словам Владимира Зеленского, была вынуждена создать вокруг Москвы три уровня противовоздушной обороны, перебросив системы ПВО из разных регионов.

Об этом президент Украины рассказал в интервью "ТСН", передает Новини.LIVE.

США предоставят Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны Украина рассчитывает на серьезные гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.

По его словам, эти гарантии должны стать предохранителем на случай, если Россия вновь попытается начать агрессию против Украины.

Президент подчеркнул, что вопрос безопасности остается одним из ключевых в будущих договоренностях о завершении войны.

Россия усилила ПВО вокруг Москвы

Зеленский также рассказал о масштабном усилении российской противовоздушной обороны в районе Москвы.

По словам президента, вокруг российской столицы созданы три кольца ПВО. Для этого России пришлось перебросить соответствующие системы из других регионов страны.

Часть средств противовоздушной обороны, как отметил Зеленский, также направили на защиту Санкт-Петербурга.

Президент подчеркнул, что даже значительное количество систем ПВО не гарантирует абсолютной защиты от ударов.

"Сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО разряжается. И все равно мы будем находить технологии, чтобы им противостоять, чтобы они это ощущали", — заявил Зеленский.

Зеленский рассказал о дальнобойной операции Украины

Глава государства также упомянул одну из украинских дальнобойных операций, проведенных в ответ на российские удары по украинской логистике.

По его словам, в результате этой операции российская сторона понесла значительные экономические потери. Зеленский оценил их примерно в один триллион рублей.

Президент не уточнил всех деталей операции, однако отметил, что Украина продолжает развивать возможности нанесения ударов на большие расстояния и искать технологические способы противодействия российским системам ПВО.

Новини.LIVE писали, что в этом же интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. По его словам, Кремль и в дальнейшем будет пытаться оказывать давление с помощью ракетных атак, кибератак и запугивания.

Также Новини.LIVE сообщали, что США продолжают поддерживать Украину. 7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект Линдси Грэм, направленный на ужесточение санкций против России и Ирана. Теперь документ может быть передан на дальнейшее рассмотрение в Палату представителей США.