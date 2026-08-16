Зеленский: РФ запустила по Украине более 1550 дронов за неделю

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Российские войска продолжают массированные атаки на украинские города и населённые пункты, применяя ударные дроны, авиабомбы и ракеты. По словам президента Владимира Зеленского, только в течение этой недели под российскими ударами оказались 13 областей, а по Украине было запущено более 1550 дронов, почти 1560 авиабомб и 62 ракеты.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Последствия российских ударов по Украине

По словам президента, экстренные службы продолжают работать на местах утренних и ночных российских атак.

В Киеве пожары, возникшие после ударов, оперативно ликвидировали. Сейчас в столице продолжаются аварийные работы. В результате российской атаки в Киеве и области пострадали шесть человек.

Помимо столицы, российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по Кременчугу и Кривому Рогу.

В Кривом Роге в результате атаки погибли два человека, ещё 14 получили ранения. Также Зеленский сообщил о погибшем человеке в Сумах и выразил соболезнования его родным и близким.

Россия запустила новую волну дронов

Президент отметил, что утром во многих регионах Украины продолжалась воздушная тревога. По его словам, российские войска запустили новую волну ударных беспилотников.

Всего за неделю под атаками РФ оказались 13 областей Украины. Россия применила против украинских городов и населенных пунктов более 1550 ударных дронов, почти 1560 авиационных бомб и 62 ракеты.

Зеленский подчеркнул, что значительную часть ракет составляли баллистические боеприпасы различных типов.

Зеленский призвал усилить ПВО

Президент поблагодарил сотрудников ГСЧС, полицейских и медиков, которые первыми прибывают на места российских ударов, спасают людей и помогают ликвидировать последствия атак.

В то же время Зеленский подчеркнул, что работа украинских служб должна дополняться новыми решениями международных партнеров по усилению противовоздушной обороны Украины.

По словам президента, особенно важна защита от баллистических ракет, в частности тех, которые Россия получает от Северной Кореи.

«Когда северокорейские баллистические ракеты разрушают инфраструктуру и уносят жизни здесь, в Европе, нельзя допустить, чтобы европейские перехватчики просто лежали на складах», — заявил Зеленский.

Президент призвал партнеров увеличить помощь

Глава государства подчеркнул, что Украина нуждается в дальнейшем укреплении систем противовоздушной обороны для защиты населения и критически важной инфраструктуры.

По его словам, новые пакеты военной помощи от партнеров — это не только дополнительное вооружение, но и возможность ежедневно спасать жизни украинцев и защищать города от российских атак.

Зеленский также поблагодарил все государства и партнеров, которые помогают Украине укреплять оборону.

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