Зеленский заявил, что России выгодна война на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Россия заинтересована в том, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, пока США вовлечены в этот конфликт, они не могут оказывать Украине помощь в том же объеме, что и раньше. Также глава государства сообщил о передаче Россией Ирану беспилотников и спутниковых снимков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Fox News.

Зеленский о заинтересованности РФ в войне на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва понимает, что вовлечение Соединенных Штатовв войну на Ближнем Востоке влияет на объемы помощи Украине. Он отметил, что такие выводы основаны на данных украинской разведки.

Глава государства отметил, что Россия передавала Ирану беспилотники, которые впоследствии использовались при атаках на страны Ближнего Востока и Израиль. Кроме того, по словам Зеленского, Москва передавала Тегерану спутниковые снимки с расположением американских военных баз.

Комментируя позицию России относительно войны в регионе, президент подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы конфликт не завершился быстро:

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"Мы знаем из разведданных, что Россия очень рада тому, что нет реального завершения войны на Ближнем Востоке. Они понимают: пока США вовлечены в эту войну, они не могут помогать Украине на том же уровне, что и раньше. Например, с системами Patriot".

Новини.LIVE сообщали, что недавно Зеленский заявил, что потери Украины в войне составляют около 50 тысяч погибших военных и примерно 400 тысяч раненых. По его словам, также имеется значительное количество защитников, которые в настоящее время числятся пропавшими без вести. Глава государства пояснил, что не раскрывает все детали о потерях, чтобы не помогать России получать информацию о состоянии украинской армии.

Новини.LIVE также писали, что Зеленский сообщил, что общие потери российской армии в войне против Украины достигли 1,6 млн военнослужащих. По его словам, около 700 тысяч из них были убиты.