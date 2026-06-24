Зеленский: ретрансляторы, которые помогали РФ в Беларуси, не работают

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Алина Смутко

Карина Приходько Редактор

На сегодняшний день на территории Беларуси не работают ретрансляторы, которые помогали России наносить удары по Украине. Однако пока неизвестно, были ли они полностью демонтированы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами, передает Новини.LIVE.

Оборудование для РФ на территории Беларуси

Зеленский рассказал, что ретрансляторы в Беларуси, которые помогали российским дронам наносить удары по Украине, перестали работать с 22 июня.

"По имеющейся информации от главнокомандующего и разведки, 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси. Демонтировали ли их или нет, пока неизвестно", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина работает над этим вопросом, а он лично следит за всем.

Как писали Новини.LIVE, накануне Зеленский дал Лукашенко неделю на демонтаж оборудования для РФ. Оно способствовало атакам, в результате которых ежедневно страдают украинские мирные жители.

По словам президента, ретрансляторы расположены в Гомельской и Брестской областях Беларуси. Именно через подобную инфраструктуру наносились удары по Житомирской, Ровенской и Волынской областям.