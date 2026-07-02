Зеленский: ПВО должна стать главным результатом саммита НАТО

Срочная новость

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский после очередной массированной атаки России заявил, что Кремль продолжает террор против мирного населения, а единственным способом остановить его является укрепление украинской противовоздушной обороны. Глава государства также выразил надежду на поддержку президента США Дональда Трампа в вопросе передачи и производства систем Patriot.

Об этом он сказал в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.

Новость дополняется...