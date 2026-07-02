Зеленский: ПВО должна стать главным результатом саммита НАТО
2 июля 2026 19:13
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Президент Украины Владимир Зеленский после очередной массированной атаки России заявил, что Кремль продолжает террор против мирного населения, а единственным способом остановить его является укрепление украинской противовоздушной обороны. Глава государства также выразил надежду на поддержку президента США Дональда Трампа в вопросе передачи и производства систем Patriot.
Об этом он сказал в вечернем обращении, передает Новини.LIVE.
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