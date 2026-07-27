Зеленский: Путин хочет провести мобилизацию, но боится своего общества

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть данные от украинской разведки, согласно которым диктатор РФ Владимир Путин уже совсем скоро намерен провести мобилизацию. Однако он боится своего общества, поэтому будет не проводить "не слишком открыто".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

Что сказал Зеленский о мобилизации в России

"Путин не готов прекращать эту войну. Я получил доклад разведки. Он готовит мобилизацию. Он хочет провести ее после выборов 21 сентября. Он намерен увеличить масштабы мобилизации в своей стране. Не слишком открыто, потому что боится собственного общества. Но он сделает это в первые дни октября, если мы не создадим ему проблемы с логистикой, вооружением, поставками бензина и дизельного топлива, и если наши партнеры не введут тотальные санкции", — сказал глава государства.

Зеленским отметил, что мобилизация в России станет для Украины серьезной проблемой и, он считает, что Путин намерен мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

Как поясняет украинский лидер, для диктатора РФ эта задача несложная. Кроме того, несмотря на проблемы, которые возникнут внутри, а также недовольство российского общества происходящим и потенциальной мобилизацией, россияне все равно поддерживают Путина.

"Самая большая проблема для него в том, что он не сможет быстро подготовить этих людей. Это означает, что он снова отправит на фронт плохо подготовленных, а в основном вообще неподготовленных людей. А это означает большие потери. Но решать ему — делать это или нет", — сказал он.

Президент Украины также добавил, что половина людей из окружения Путина, особенно представители крупного бизнеса, выступают против войны.

Однако проблема состоит в том, что военные вокруг Путина хотят больше денег, которые они могут получать за счет производства вооружений. В связи с такими огромными бюджетами они выступают против мира.

Резюмируя Зеленский добавил, что что Россия начала импортировать энергоресурсы в свою страну. В частности, из Беларуси, а это в свою очередь, уже создает для самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко — "большие риски".

"Он пытается не втягиваться в эту войну, но, с другой стороны, у него есть два завода, которые поставляют бензин и, насколько я понимаю, дизельное топливо в Москву и Санкт-Петербург", — пояснил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, на днях Владимир Зеленский тоже заявлял, что Россия готовится этой осенью к мобилизации. Он отметил, что помимо своих граждан, Владимир Путин намерен получить еще новых солдат из Северной Кореи.

Также мы писали, что по словам Зеленского, лучше объявить перемирие, чем продолжать воевать еще 10-20 лет.