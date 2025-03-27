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Зеленский провел переговоры с Макроном и Стармером

27 марта 2025 11:51
Аркадий Пастула - Редактор
Зеленский 27 марта провел переговоры с Макроном и Стармером — детали встречи
Встреча Зеленского, Макрона и Стармера. Фото: SkyNews
Аркадий Пастула - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Встреча состоялась перед "Коалицией желающих".

Об этом сообщает SkyNews в четверг, 27 марта.

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Встреча политиков состоялась в Елисейском дворце. Подробности разговора премьера Британии с лидерами Франции и Украины пока неизвестны.

Зеленський, Макрон та Стармер
Встреча Зеленского, Макрона и Стармера. Фото: SkyNews

Известно, что Стармер и Макрон совместно ведут сегодняшнюю встречу "Коалиции желающих".

Напомним, Новини.LIVE собрали информацию о "Коалиции желающих", которая состоится 27 марта. В ней примут участие более 30 стран.

Также во время визита Зеленского в Париж его встретил Макрон. Известно, что французский лидер уже анонсировал пакет помощи на 2 миллиарда евро.

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