Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов: рассказал о последствиях атак

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен на совместной пресс-конференции в Мидделбурге 16 апреля этого года. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В пятницу, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Украинский лидер рассказал главе нидерландского правительства о последствиях российских ударов. Только обстрел Киева в ночь на 2 июля унес жизни 30 человек.

Об этом со ссылкой на главу государства сообщает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

О чем говорили Владимир Зеленский и Роб Йеттен

Президент отметил, что партнеры готовы принимать меры для защиты жизни украинцев. Ключевой темой сотрудничества Украины и Нидерландов является ПВО. Зеленский поблагодарил Нидерланды за солидарность, поддержку и то, что они согласились принять на своей территории Специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины.

«Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия», — подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что график следующих встреч с представителями Нидерландов уже согласован.

Как писал Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Украине необходимы антибаллистические системы ПВО. Поддержку со стороны международных партнеров нужно усилить. Такое заявление он сделал после атаки РФ на Киев, в результате которой 30 человек погибли, а почти сто — пострадали.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Владимира Зеленского сообщал о встрече с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса Олегом Ляшко. Стороны обсуждали потребности украинских военных. Отдельно уделили внимание повышению мотивации среди военных.