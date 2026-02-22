Зеленский прокомментировал удары РФ по Украине 22 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях ударов России дронами и ракетами по стране. По его словам, в ночь на 22 февраля российские войска выпустили около 300 беспилотников и 50 ракет по украинской территории.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский об атаке России на Украину 22 февраля

Глава государства отметил, что сейчас продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела.

По данным лидера, почти 300 ударных дронов, большинство из них "Шахеды", и 50 ракет различных типов, из которых значительная часть баллистики, выпустили оккупанты по Украине.

Этой ночью российские войска били по Киеву и региону, Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской областях.

По информации Зеленского, в Фастовском районе от удара погиб человек. Кроме того, восемь человек ранены, среди них один ребенок.

Глава государств пояснил, что главная цель удара — энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги.

"Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию. Только за эту неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических", — проинформировал президент.

В то же время он подчеркнул, что необходимо усиливать нашу ПВО. По его словам, нужны системы, эффективно работающие против баллистики.

Атака РФ на Украину 22 февраля — что известно

В ночь на 22 февраля российские войска нанесли ракетно-дроновой удар по Украине. В частности, взрывы раздавались в Киеве. Оккупанты атаковали столицу баллистикой и дронами.

В результате вражеского обстрела этой ночью пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших — женщину и ребенка.

По данным ОВА, в результате массированной атаки дронами и ракетами по Киевщине есть пострадавшие и значительные разрушения.