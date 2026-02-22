Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Майже 300 дронів — Зеленський розповів про наслідки атаки РФ

Майже 300 дронів — Зеленський розповів про наслідки атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 10:17
Зеленський відреагував на масовану атаку РФ 22 лютого
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 22 лютого,  президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки ракетно-дронової атаки Росії на Україну. Він зазначив, що цієї ночі російські війська випустили по території країни майже 300 безпілотників та 50 ракет.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про атаку Росії на Україну 22 лютого

Глава держави зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу.

За даними лідера, майже 300 ударних дронів, більшість із них "Шахеди", та 50 ракет різних типів, із яких значна частина балістики, випустили окупанти по Україні.

Цієї ночі російські війська били по Києву та регіону, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині.

За інформацією Зеленського, у Фастівському районі від удару загинула людина. Крім того, вісім людей поранено, серед них одна дитина.

Глава держав пояснив, що головна ціль удару — енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці. 

"Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію. Лише за цей тиждень Росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних", — поінформував президент. 

Водночас він наголосив, що необхідно посилювати нашу ППО. За його словами, потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики.

Зеленський про атаку РФ на Україну 22 лютого
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Атака РФ на Україну 22 лютого — що відомо

У ніч проти 22 лютого російські війська завдали ракетно-дронового удару по Україні. Зокрема, вибухи лунали у Києві. Окупанти атакували столицю балістикою та дронами.

Внаслідок ворожого обстрілу цієї ночі передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину.

За даними ОВА, внаслідок масованої атаки дронами та ракетами по Київщині є постраждалі та значні руйнування.

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні атака балістична атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації