Зеленский: проект "Фрейя" должен стать приоритетом украинской дипломатии

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский определил продвижение антибаллистического проекта «Фрейя» в качестве одной из ключевых задач для украинских дипломатов. По его словам, эта инициатива должна стать важным элементом европейской системы защиты от баллистических угроз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на выступление главы государства во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

Зеленский определил «Фрейю» в качестве приоритета для дипломатов

Президент подчеркнул, что украинские послы должны подробно презентовать проект международным партнерам и работать над его развитием.

"Вашим приоритетом должна стать и "Фрейя". Может, пока не очень глубоко, но мы должны об этом говорить и подробно разбирать этот действительно современный проект, имеющий большое значение для будущего нашего государства", — сказал Зеленский.

По словам президента, распространение баллистических ракет в мире делает развитие систем противоракетной обороны все более актуальным.

К коалиции уже присоединились 10 государств

Зеленский сообщил, что вокруг "Фреи" уже сформирована антибаллистическая коалиция, в которую входят Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания. К реализации проекта также присоединились 12 компаний-производителей.

По словам главы государства, в будущем "Фрейя" может стать интегрированной системой противоракетной защиты для всей Европы, а коалиция остается открытой для новых участников.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил новые назначения Рустема Умерова и Игоря Клименко. Умеров возглавил Службу внешней разведки Украины, а Клименко стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующие кадровые решения глава государства принял 3 августа.

Также Новини.LIVE писали, что Зеленский заявил об ожидании новых поставок истребителей для Украины. По словам президента, усиление боевой авиации вместе с развитием современных систем противовоздушной и противоракетной обороны должно укрепить защиту украинского неба.