Главная Новости дня Зеленский принял Вифлеемский огонь мира от скаутов Украины

Зеленский принял Вифлеемский огонь мира от скаутов Украины

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 16:30
Зеленскому передали Вифлеемский огонь мира скауты Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил праздничную передачу Вифлеемского огня мира от представителей скаутских организаций страны. Этот символ добра и единства передадут военным и спасателям, а также - в больницы, школы, церкви.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 11 декабря.

Читайте также:

Вифлеемский огонь мира - важный для общества символ

Зеленский отметил, что Офис Президента ежегодно принимает Вифлеемский огонь мира, который приносят представители украинский скаутских организаций. Сегодня, 12 декабря, эта традиция была продолжена. Вифлеемский огонь мира - это выдающийся знак сердечности и общности. Сейчас такой символ как раз имеет особое значение. Далее огонь перейдет к воинам ВСУ, спасателям, а также в клиники, учебные заведения и церкви.

"Спасибо всему скаутскому сообществу за ваше служение, за помощь нашим людям здесь, в Украине, и за рубежом", - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил представителей таких организаций, как "Национальная организация скаутов Украины", "Пласт - Национальная скаутская организация Украины" и "Ассоциация гайдов Украины".

Владимир Зеленский Украина военные спасатели праздник
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
