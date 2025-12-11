Зеленскому передали Вифлеемский огонь мира скауты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил праздничную передачу Вифлеемского огня мира от представителей скаутских организаций страны. Этот символ добра и единства передадут военным и спасателям, а также - в больницы, школы, церкви.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 11 декабря.

Вифлеемский огонь мира - важный для общества символ

Зеленский отметил, что Офис Президента ежегодно принимает Вифлеемский огонь мира, который приносят представители украинский скаутских организаций. Сегодня, 12 декабря, эта традиция была продолжена. Вифлеемский огонь мира - это выдающийся знак сердечности и общности. Сейчас такой символ как раз имеет особое значение. Далее огонь перейдет к воинам ВСУ, спасателям, а также в клиники, учебные заведения и церкви.

"Спасибо всему скаутскому сообществу за ваше служение, за помощь нашим людям здесь, в Украине, и за рубежом", - отметил Зеленский.

Также он поблагодарил представителей таких организаций, как "Национальная организация скаутов Украины", "Пласт - Национальная скаутская организация Украины" и "Ассоциация гайдов Украины".