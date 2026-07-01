Зеленский прибыл в Ирландию в связи с ее председательством в Совете ЕС

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Прибыл в Ирландию. Приму участие в церемонии открытия председательства Ирландии в Совете Европейского Союза. Также встречусь с премьер-министром Микхолом Мартином и председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Украина ежедневно доказывает, что заслуживает быть равноправной частью нашего общего европейского дома. И мы надеемся, что во время председательства Ирландии в Совете ЕС нам удастся добиться ощутимого прогресса на пути к членству и открыть все переговорные кластеры.

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