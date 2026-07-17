Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО

Игорь Клименко. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Игорем Клименко и предложил ему возглавить Совет национальной безопасности и обороны Украины. Глава государства отметил, что соответствующий указ о назначении уже готовится.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Клименко может стать секретарем СНБО Украины

Владимир Зеленский поблагодарил Игоря Клименко за работу в системе Министерства внутренних дел и отметил его эффективное реагирование на сложные вызовы.

По словам президента, Клименко продолжит работать на благо Украины в сфере защиты государства и граждан. Ему предложили должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский подчеркнул, что главной задачей нового руководства должно стать усиление координации между всеми составляющими сектора безопасности и обороны, а также контроль за выполнением решений.

Президент отметил, что решения СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должны выполняться в полном объеме и в установленные сроки.

Отдельным приоритетом Зеленский назвал координацию оборонных производств и эффективную работу всех государственных структур для достижения стратегических целей Украины.

Заявление Владимира Зеленского. Скриншот: Владимир Зеленский/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис Прокопенко выразил поддержку кандидатуре Игоря Клименко на пост министра обороны. По его мнению, опыт нынешнего главы МВД может помочь в реформировании системы мобилизации и совершенствовании работы территориальных центров комплектования.

Новини.LIVE также писали, что бывший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поблагодарил команду МВД за более чем три года совместной работы в условиях полномасштабной войны. Он отметил, что за этот период ведомство противостояло многочисленным вызовам в сфере безопасности, ликвидировало последствия российских атак и реализовало ряд цифровых и социальных инициатив. Клименко подчеркнул, что все проведенные изменения были направлены на укрепление государства и повышение безопасности граждан.