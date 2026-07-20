Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании с вступлением в должность
Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 20 июля, провел беседу с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Он поздравил его с вступлением в должность. Глава государства подчеркнул, что очень ценит то, что поддержка Украины и нашего народа и впредь будет прочной.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Беседа Зеленского с Бернемом
"Спасибо за теплые слова уважения к украинскому народу и соболезнования родным и близким людей, погибших в результате недавних российских атак", — подчеркнул глава государства.
По его словам, Украина и Великобритания смогли построить самое прочное партнерство в истории отношений между государствами. Зеленский отметил, что страны обязательно продолжат работать над тем, чтобы оно только расширялось.
"Договорились, что обсудим наше дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции, во время встречи уже в ближайшее время. Спасибо, Энди. Спасибо, Великобритания!" — добавил украинский лидер.
Как писали Новини.LIVE, 20 июля Кир Стармер официально покинул свой пост. Накануне он выступил с прощальной речью, подведя итоги деятельности правительства и отметив, что уходит с поста "с улыбкой".
На посту Стармера его сменил депутат британского парламента Энди Бернем. Король Чарльз III предложил ему сформировать правительство.
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