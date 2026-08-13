Зеленский посетил Ивано-Франковщину и встретился с ветеранами

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область с почтения памяти украинских военных, погибших при защите государства. Глава государства отдал дань уважения павшим защитникам и защитницам и поблагодарил всех, кто создает мемориалы в их честь.

Об этом сообщает ОП, передает Новини.LIVE.

Зеленский почтил память погибших воинов

Президент подчеркнул важность таких мест, где люди могут вспомнить погибших воинов и выразить благодарность за их подвиг.

"Каждый, кто отдал свою жизнь, чтобы другие могли жить в мире, заслуживает этого", — отметил он.

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Во время поездки в Ивано-Франковск Зеленский также встретился с участниками спортивных соревнований "Воля к жизни". В них принимают участие военнослужащие, ветераны и люди с инвалидностью, которые используют спорт для физического и психологического восстановления. Участники соревнований испытывают себя в восьми видах спорта.

Военные. Фото: ОП

Президент пообщался со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад. Зеленский отдельно поблагодарил людей, которые развивают спортивную реабилитацию, привлекают к ней ветеранов и помогают украинским защитникам и защитницам возвращаться к активной жизни.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Виталий Ким подчеркивал необходимость усиления государственной поддержки ветеранов и их интеграции в общественную и экономическую жизнь. Одним из направлений этой работы он назвал привлечение украинских дипломатических учреждений за рубежом к реализации ветеранской политики.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством, в ходе которого обсудили актуальные вопросы обороны Украины. Особое внимание уделили ситуации на фронте, укреплению украинских позиций в Донецкой области, кадровым решениям и дальнейшим ударам по территории России.