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Главная Новости дня Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить обстоятельства инцидента в Вишневом

Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить обстоятельства инцидента в Вишневом

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 20:06
Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить обстоятельства инцидента в Вишневом
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Служба безопасности Украины и разведка должны подробно установить все обстоятельства происшествия, произошедшего в Вишневом.

Об этом он сообщил в своем обращении, передает Новини.LIVE.

По словам главы государства, правоохранительные и разведывательные органы должны собрать всю необходимую информацию и представить полную картину того, что именно произошло.

Все соответствующие службы работают над выяснением обстоятельств.

"Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за повторных взрывов. Сегодня фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает о ходе спасательной операции, разборе завалов и тушении пожаров. Я ожидаю от Службы безопасности Украины и разведки подробного выяснения того, что произошло в Вишневом", — Президент Украины. Новость дополняется...

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Автор:
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