Владимир Зеленский сравнил готовность к переговорам Путина и ХАМАС — обращение

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о достижении договоренностей мирного соглашения между ХАМАС и Израилем. Глава государства считает, что давление на Россию должно усилиться, чтобы российский диктатор Владимир Путин также сделал шаги к миру.

Об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения в четверг, 9 октября.

Президент подвел итоги рабочих встреч с военным руководством, министром иностранных дел, премьером, руководителями энергетических компаний и дипломатической командой. Он отметил, что стратегическая задача — сделать применение украинского дальнобойного оружия более активным и результативным.

Зеленский сравнил готовность Путина к переговорам с решимостью шагов Израиля и ХАМАС к миру, и добавил, что вместе с партнерами Украина усилить давление на РФ ради прекращения войны.

"Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары, и, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Бесспорно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что. Мы вместе с партнерами создаем условия для принуждения России к миру. И это будет", — заявил Зеленский.

Отдельное внимание Президент уделил дипломатической работе. В совещании с МИД и дипломатической командой обсуждались проекты резолюций и документов для международных организаций, которые должны быть приняты до конца года. Зеленский поручил максимально привлечь ведущих партнеров к этим инициативам, особенно по темам возвращения украинских пленных и детей, которых Россия незаконно вывезла или удерживает. Он подчеркнул: каждый месяц имеет значение для ребенка, похищенного из семьи, и призвал ускорить работу коалиции по возвращению детей, к которой уже присоединились более 40 стран, ЕС и Совет Европы.

"Украинская внешняя политика в эти годы значительно активнее, чем когда-либо. И надо, чтобы каждая наша встреча, каждая наша договоренность давали настоящий результат для Украины. Чтобы все, о чем мы договорились с лидерами, реально выполнялось на уровне наших команд. По итогам такого внешнеполитического аудита будут соответствующие выводы и поручения на три следующих месяца. Оружие для Украины, финансы, поддержка энергетики, все формы давления на Россию и переговорный трек — это ключевые направления", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский высказался о поставках американских ракет Tomahawk. По словам президента, такое вооружение может изменить ход войны.

А также президент Украины заявил о риске начала мировой войны в случае эскалации российской агрессии.