Война в Сирии - Зеленский отреагировал на падение режима Асада

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Режимы президента Сирии Башара Асада и российского диктатора Владимира Путина основываются на насилии и репрессиях. За ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 10 декабря.

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Зеленский выразил свое возмущение по поводу ужасных нарушений прав человека в Сирии и прокомментировал связь между режимами лидера Кремля и президента Сирии.

Открытие тюрем в Сирии. Фото: Зеленский/Telegram

Глава государства обратил внимание на фотографии сирийских тюрем и застенков, которые были открыты после побега Асада. По его словам, годами там происходили пытки, унижения и другие ужасные преступления.

Содержание пленников в тюрьмах. Фото: Зеленский/Telegram

"Режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно такими являются все режимы, которые поддерживает Путин. Мы видели такие же тюрьмы, застенки, неописуемое насилие, унижения, избиения, пытки, изнасилования и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, который был оккупирован российскими захватчиками", — написал президент.

Он заявил, что РФ — это государство-тюрьма, которое удерживает чужую землю только благодаря пыточным, которые она там организовывает.

Условия содержания заключенных в Сирии. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский также напомнил о многочисленных нарушениях прав человека, которые начались в Крыму в 2014 году, когда Россия начала репрессии против крымских татар, журналистов и политических деятелей.

"Затем Россия продолжила свои ужасные нарушения прав человека в оккупированном Донбассе, включая печально известную тюрьму "Изоляция". С февраля 2022 года Россия распространила эти практики на все другие оккупированные территории. Зверства выросли в масштабах и жестокости", — написал украинский лидер.

Пытки в Сирии. Фото: Зеленский/Telegram

Он подчеркнул, что для победы над этими режимами важно иметь единство и силу, ведь насилие и унижение, которое оставляют после себя диктаторы, не имеет места в современном мире.

"Помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и достичь защиты от насилия", — подчеркнул президент Украины, добавив, что Путин и Асад заслуживают оказаться в тюрьме.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада. Тысячи граждан стали возвращаться в Сирию.

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