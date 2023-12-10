Зеленский полетит в США, где встретится с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки и встретится с Джо Байденом. Такая поездка состоится завтра, 11 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Какова цель поездки Зеленского в США
Глава государства проведет несколько встреч и переговоров во время своей поездки в США.
"Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации", — говорится в сообщении.
Темы для переговоров в Вашингтоне
Главными темами переговоров в Вашингтоне станут:
- продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, а именно совместных проектов по производству оружия и систем ПВО,
- координация усилий двух стран в 2024 году.
Напомним, США не в состоянии предоставлять Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби на фоне позиции Конгресса.
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