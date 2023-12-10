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Зеленский полетит в США, где встретится с Байденом

10 декабря 2023 22:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский полетит в США, где встретится с Байденом
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки и встретится с Джо Байденом. Такая поездка состоится завтра, 11 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Какова цель поездки Зеленского в США

Глава государства проведет несколько встреч и переговоров во время своей поездки в США.

"Владимир Зеленский будет фокусироваться на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора и в укреплении международного порядка, основанного на правилах и уважении суверенитета каждой нации", — говорится в сообщении.

Темы для переговоров в Вашингтоне

Главными темами переговоров в Вашингтоне станут:

  • продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, а именно совместных проектов по производству оружия и систем ПВО,
  • координация усилий двух стран в 2024 году.
визит Зеленского в США
Скриншот сообщения из Telegram ОП

Напомним, США не в состоянии предоставлять Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби на фоне позиции Конгресса.

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