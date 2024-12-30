Защитники дома — Зеленский показал фото возвращения воинов

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Украина в понедельник, 30 декабря, в рамках обмена с Россией военнопленными вернула домой 189 граждан. Известно, что среди них 187 военных и двое гражданских.

Трогательные кадры с обмена обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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Известно, что сегодня удалось вернуть из плена защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного и с направлений фронта.

"Это солдаты, сержанты и офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины ВМС и ВСУ", — отметил Зеленский.

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

В то же время среди возвращенных украинцев есть двое гражданских, которые попали в плен в Мариуполе.

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

По словам Зеленского, сейчас команда работает работаем над тем, чтобы освободить из российского плена каждого украинца. Он поблагодарил команду, которая занимается обменами.

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Освобожденные украинцы. Фото: Telegram/Zelenskiy

Напомним, сначала информация об обмене появилась в российских СМИ, но позже это подтвердил Президент Владимир Зеленский.

А Счетная Палата подсчитала, сколько денег потратила Украина на содержание российских военнопленных.