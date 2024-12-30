Защитники дома — Зеленский показал фото возвращения воинов

Зеленский показал, как воины вернулись домой — щемящие кадры
Украина в понедельник, 30 декабря, в рамках обмена с Россией военнопленными вернула домой 189 граждан. Известно, что среди них 187 военных и двое гражданских.
Трогательные кадры с обмена обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Обмен пленными 30 декабря
Известно, что сегодня удалось вернуть из плена защитников "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного и с направлений фронта.
"Это солдаты, сержанты и офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины ВМС и ВСУ", — отметил Зеленский.
В то же время среди возвращенных украинцев есть двое гражданских, которые попали в плен в Мариуполе.
По словам Зеленского, сейчас команда работает работаем над тем, чтобы освободить из российского плена каждого украинца. Он поблагодарил команду, которая занимается обменами.
Напомним, сначала информация об обмене появилась в российских СМИ, но позже это подтвердил Президент Владимир Зеленский.
А Счетная Палата подсчитала, сколько денег потратила Украина на содержание российских военнопленных.
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