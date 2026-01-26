Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В понедельник, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Также это касается и всеобщей мобилизации.

Об этом стало известно из карточек законопроектов на сайте Верховной Рады.

Мобилизация и военное положение в Украине

Согласно принятым решениям, режим военного положения будет продлен с 3 февраля 2026 года сроком на 90 суток.

Состояние подписания решения о продлении военного положения. Фото: скриншот

Также на этот же период продлено проведение всеобщей мобилизации.

Состояние подписания решения о продлении мобилизации. Фото: скриншот

Напомним, что до этого Верховная Рада 18-раз поддержала продление действия военного положения в Украине еще на 90 дней.

А до этого украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, когда могут отменить военное положение в Украине.