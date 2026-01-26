Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации

В Украине продлено военное положение и мобилизация — что известно
Дата публикации 26 января 2026 21:05
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
В понедельник, 26 января, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Также это касается и всеобщей мобилизации.
Об этом стало известно из карточек законопроектов на сайте Верховной Рады.
Мобилизация и военное положение в Украине
Согласно принятым решениям, режим военного положения будет продлен с 3 февраля 2026 года сроком на 90 суток.
Также на этот же период продлено проведение всеобщей мобилизации.
Напомним, что до этого Верховная Рада 18-раз поддержала продление действия военного положения в Украине еще на 90 дней.
А до этого украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, когда могут отменить военное положение в Украине.
