Зеленский заявил о необходимости восстановления отношений с Сирией - видео

Зеленский подытожил визит Сибиги в Сирию — видеообращение
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 декабря, поблагодарил министра иностранных дел Андрея Сибигу за визит в столицу Сирии Дамаска. Он отметил важность восстановления отношений между странами.
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
Визит Сибиги в Сирию
"Хочу поблагодарить команду Министерства иностранных дел Украины и Минагрополитики за визит нашей делегации в Дамаск — в новую Сирию. Ожидаю доклада министров о переговорах, о первых результатах. И это лидерство Украины, эта скорость Украины во внешней политике — именно то, что может дать необходим плюс", — сказал президент.
Зеленский считает, что Украина может помочь восстановить стабильность Сирии после многолетнего российского вмешательства, и это поможет нам восстановить мир для себя. Он отметил важность возобновить дипломатические отношения и экономическое сотрудничество с Сирией.
"И я очень рассчитываю, что Сирия после Асада будет уважать международное право так, как Асад не мог и не хотел, был несамостоятельным, зависимым и просто не понимал, что такое уважать свой народ и международное сообщество", — добавил украинский лидер.
Напомним, в Дамаске Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой.
Также в рамках поездки он поднял украинское знамя над украинским консульством в Дамаске.
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