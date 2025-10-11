Освобожденные из плена военные будут получать 50 тыс. грн в месяц во время лечения

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит выплаты в размере 50 тысяч гривен для военнослужащих, освобожденных из плена.

Об этом говорится в карточке законопроекта №13627 на сайте Верховной Рады.

Законопроект №13627. Фото: скриншот с сайта Верховной Рады.

Что предусматривает закон

Военные, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении, будут получать ежемесячную выплату 50 000 грн.

Однако это деньги не на лечение, поскольку это оплачивает государство. Эти выплаты — это поддержка, пока человек не может вернуться к работе или службе

Сейчас такие выплаты предусматривали только для военных, которые получили во время плена травмы (ранения, контузии, увечья). Новый закон распространяет эту поддержку и на тех, кто получил или обострил тяжелые заболевания в условиях плена.

Документ также регулирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время пребывания в плену.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал документ, который предусматривает новый этап заботы о бывших военнопленных.

Также мы писали о том, кто имеет право на выплаты за военнопленных.