Зеленский сообщил новые детали о массированной ночной атаке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Украина снова пережила массированную ночную атаку, в ходе которой российские войска ударили дронами и ракетами по Вышгороду, а также ряду других областей. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в разных регионах зафиксированы разрушения жилых домов и большое количество раненых в результате обстрелов, среди которых есть дети.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в воскресенье, 30 ноября.

Последствия атаки на Вышгород

В Вышгороде после российской атаки спасатели продолжают ликвидировать последствия, ведь дроны нанесли значительные повреждения жилым домам, а также стали причиной многочисленных ранений среди мирных жителей. По словам президента, удары фиксировали по Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Сумской и Херсонской областях. Всего за ночь российские войска применили 122 ударные дроны и две баллистические ракеты.

"Россия атаковала дронами город — повреждено много жилых домов. По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие: 19 человек ранены, и среди них дети. Жизнь одного человека забрали этой атакой", — сообщил Зеленский.

Президент отметил, что подобные российские обстрелы происходят ежедневно, а на этой неделе РФ применила почти 1400 ударных дронов, более тысячи управляемых авиабомб и 66 ракет по территории Украины. Он подчеркнул, что Украине ежедневно нужно наращивать возможности ПВО и активизировать работу с международными партнерами для принятия реальных решений, которые помогут завершить войну.

Напомним, что в Киевской области после ночного удара по Вышгороду количество пострадавших продолжает расти, и среди раненых есть дети, что делает ситуацию еще более драматичной.

Ранее мы также информировали, что Днепропетровщина снова оказалась под массированным огнем, где обстрелы вызвали ранения людей и серьезные повреждения жилья.