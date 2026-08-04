Зеленский отреагировал на атаку дрона РФ на гражданского жителя в Херсоне

Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные ежедневно наносят удары по мирным жителям в Херсоне с помощью дронов. Он призвал мировое сообщество усилить давление на Россию и не допустить распространения агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Глава государства призвал международное сообщество реагировать на атаки РФ против мирных жителей

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной случай атаки российского дрона на мирного жителя Херсона.

По словам главы государства, российский беспилотник целенаправленно преследовал мужчину, который продавал овощи в городе. В результате взрыва пострадавший получил ранения.

Зеленский назвал такие атаки "сафари" на обычных людей и подчеркнул, что подобные случаи в Херсоне происходят регулярно.

Президент отметил, что мир должен видеть каждый факт российских преступлений против гражданского населения и реагировать на них.

"Без давления на Россию, без демонтажа ее агрессивного потенциала и без реальных гарантий безопасности от России просто невозможно представить, что мир сможет сосуществовать с этим злом", — заявил Зеленский.

Глава государства призвал партнеров продолжать поддерживать Украину и принимать меры, которые заставили бы Россию стремиться к миру, а не наращивать возможности для новых атак.

Также Зеленский подчеркнул, что российская агрессия представляет угрозу не только для Украины. По его словам, страны Европы должны объединить усилия, чтобы создать действенные гарантии безопасности и не допустить распространения войны.

Президент поблагодарил все государства и людей, которые помогают Украине в борьбе против российской агрессии.

Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что войска РФ нанесли удар дроном по гражданскому жителю Херсона утром 4 августа. Пострадавшим оказался 52-летний продавец из Николаевской области, который находился на местном рынке. Его госпитализировали после атаки с взрывной и черепно-мозговой травмами, контузией и множественными осколочными ранениями.

Новини.LIVE писали, что в последние недели российские войска существенно усилили авиационные атаки по Херсону. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один человек, еще десять получили ранения, а сегодня пострадали еще пять жителей города.