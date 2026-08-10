Зеленский одобрил кадровые и организационные изменения в СНБО

Владимир Зеленский и Игорь Клименко. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке организационных и кадровых изменений, направленных на усиление работы Совета национальной безопасности и обороны. Особое внимание будет уделено оценке устойчивости государства, кибербезопасности и противодействию российским информационным операциям.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

СНБО усилит контроль за устойчивостью государства

По словам президента, СНБО должен не только координировать процессы в сфере безопасности и обороны, но и проводить более комплексную оценку всех параметров устойчивости Украины.

Речь идет, в частности, о реагировании на чрезвычайные ситуации техногенного характера, ликвидации последствий российских ударов, а также о подготовке областей и территориальных общин к зимнему периоду и возможным вызовам.

Зеленский подчеркнул, что соответствующие процессы должны происходить значительно оперативнее.

Изменятся подходы к работе Ставки и СНБО

Президент сообщил, что согласовал необходимые организационные и кадровые решения относительно работы СНБО. Вместе с новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Игорем Клименко договорились изменить подходы к формированию повестки дня и контролю за выполнением решений Штаба Верховного Главнокомандующего и СНБО.

Отдельно определили меры по укреплению позиций Украины в сфере кибербезопасности и информационной устойчивости. Также планируется активизировать противодействие российским информационным операциям.

Игорь Клименко. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский представил Игоря Клименко в качестве нового руководителя Совета национальной безопасности и обороны Украины. Глава государства отметил его профессиональные достижения на посту главы МВД и подчеркнул, что управленческий опыт Клименко поможет обновить и усилить работу СНБО.

Новини.LIVE писали, что Совет национальной безопасности и обороны проверил, как области и общины готовятся к отопительному сезону и выполняют планы по укреплению устойчивости. Президент Владимир Зеленский отметил, что некоторые города и регионы не успевают выполнить поставленные задачи, и определил три ключевых приоритета на зимний период, подчеркнув личную ответственность должностных лиц.