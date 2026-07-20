Зеленский обсудил с Прокопенко изменения в стратегии защиты Украины

Владимир Зеленский с командирами. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко. По словам главы государства, в ходе беседы они подробно обсудили ситуацию на фронте, перспективы обороны Украины и необходимость тщательно просчитывать все изменения в военной стратегии.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Встреча Зеленского и Прокопенко

Зеленский отметил, что высоко ценит профессиональный подход Прокопенко и его внимание к деталям при подготовке предложений по защите государства.

"Очень содержательный разговор с Денисом Прокопенко. Спасибо за неизменно хорошо подготовленную работу и внимание к деталям", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский с командирами. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам возвращения украинских защитников из российского плена. Президент заверил, что Украина продолжает работать над проведением следующих обменов и не прекращает усилий по освобождению своих граждан.

"Работаем и для того, чтобы состоялись следующие обмены пленных. Помним о наших людях", — подчеркнул Зеленский.

Денис Прокопенко. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

По словам главы государства, все решения относительно дальнейших шагов в сфере обороны должны быть максимально взвешенными, просчитанными и проверенными, чтобы обеспечить эффективную защиту Украины и ее военных.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командиром 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Игорем Оболенским. В ходе беседы стороны обсудили развитие подразделения, потребности войск и вопросы укрепления технологических возможностей Сил обороны Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский провел рабочую встречу с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким. В ходе беседы стороны подробно обсудили ситуацию на передовой, перспективы развития событий на ключевых направлениях фронта и дальнейшие шаги по укреплению обороны Украины.