Зеленский обсудил с лидерами ЕС вопросы евроинтеграции, энергетики и Drone Deal
8 июля 2026 16:11
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Президент Украины Владимир Зеленский провел сразу две важные международные встречи — с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. В ходе переговоров стороны обсудили евроинтеграцию Украины, энергетическую безопасность, сотрудничество в сфере обороны и подготовку к предстоящей зиме.
Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.
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