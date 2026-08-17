Зеленский анонсировал СНБО из-за смертельных ДТП в Украине

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное ситуации на украинских дорогах. По словам президента, поводом для обсуждения стали, в частности, резонансные ДТП и случаи, когда за рулем находятся люди, систематически нарушающие правила дорожного движения.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Президент заявил о необходимости ужесточить ответственность водителей

"Нужно ужесточать ответственность тех, кто систематически нарушает правила на дороге и пренебрегает жизнью. И нужны не косметические изменения в правилах и ответственности, а действенные меры", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что к подготовке соответствующих решений должны присоединиться парламентарии, общественные организации и государственные институты. Цель — усилить ответственность водителей, представляющих опасность для других участников дорожного движения.

Отдельно в ходе совещания с военными и министром обороны обсудили ситуацию на фронте. Зеленский сообщил о дополнительных организационных решениях и мерах по усилению украинских подразделений на Славянском направлении, в районе Константиновки и вблизи Покровска. Президент также согласовал первую часть кадровых назначений, которые обсуждались с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. По его словам, на данный момент принято пять таких решений, но в дальнейшем будут дополнительные назначения.

Кроме того, Зеленский сообщил о продолжении украинских дальнобойных операций. Приоритеты ударов до сентября уже определены, а с министром обороны Евгением Хмарой обсудили потребность в дополнительном финансировании и средствах для их проведения.

Также президент заявил о координации с украинскими спецслужбами, МИД и разведками в отношении новых санкций против России. Украина ожидает от партнеров ограничений, которые могут ослабить военный потенциал РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский получил обновленный доклад о ситуации на фронте. Основное внимание в ходе обсуждения было уделено обстановке на ключевых направлениях Донецкой области, в частности в районе Константиновки, а также на Славянском и Покровском направлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил о расширении стратегической операции Украины по блокированию российского юга. По его словам, Украина усиливает дальнобойные удары, санкционное давление на нефтяную отрасль РФ и атаки на российскую военную логистику.